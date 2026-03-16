Sivas'ta Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

Ramazan ayının manevi iklimini yansıtan ve Osmanlı'dan günümüze miras kalan Enderun usulü teravih geleneği, Sivas'ta büyük ilgi gördü.

Ramazan ayı boyunca vatandaşların yoğun katılım gösterdiği Enderun usulü teravih namazı, bu yıl program dahilinde farklı günlerde il merkezinde 10 camide ve 3 ilçede icra edildi.

İl Müftüsü Hasan Limon, geleneğin son halkası olan Esad Coşan Camii'ndeki teravih namazına katılarak Enderun ekibi din görevlilerine teşekkür etti. Limon, "Kadim geleneğimizi camilerimizde yaşatarak Ramazan'ın ruhuna uygun bir atmosfer oluşturan, sesleri ve gayretleriyle bu manevi sofraya katkı sunan tüm din görevlilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı