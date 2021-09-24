Sivas'ta elektrik şebekesi yapım işleri ihale edilecek - Haberler Ekonomi
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Sivas'ta elektrik şebekesi yapım işleri ihale edilecek

AA / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi
Sivas'ta elektrik şebekesi yapım işleri ihale edilecek

Sivas'ta yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işi için ihaleye çıkılacak.

SİVAS (AA) - Sivas'ta yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işi için ihaleye çıkılacak.

Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, YG-AG elektrik şebekesi ve ENH yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif usulüyle ihale edilecek.

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihalenin keşif bedeli 40 milyon 46 bin lira, geçici teminat bedeli ise 1 milyon 201 bin 380 lira olarak belirlendi.

Söz konusu ihale, 12 Ekim Salı günü saat 10.30'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yeni hizmet binasında yapılacak.

AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri
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Haber: Sivas'ta elektrik şebekesi yapım işleri ihale edilecek - Haberler Ekonomi
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