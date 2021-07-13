Sivas'ta elektrik akımına kapılan kişi öldü
Sivas'ta elektrik akımına kapılan Suriye uyruklu kişi hayatını kaybetti.
Sivas'ta elektrik akımına kapılan Suriye uyruklu kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Güney köyündeki bir ahırda elektrikli makineyle koyun kırpan Suriyeli Abdulnasır Sıvayhnı (32), akıma kapıldı.
Yakınlarının haber vermesi üzerine köye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.
Sağlıkçıların yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Sıvayhnı'nin cenazesi, otopsi için Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş