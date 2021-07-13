Sivas'ta elektrik akımına kapılan kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta elektrik akımına kapılan kişi öldü

Sivas'ta elektrik akımına kapılan kişi öldü
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ta elektrik akımına kapılan Suriye uyruklu kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ta elektrik akımına kapılan Suriye uyruklu kişi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Güney köyündeki bir ahırda elektrikli makineyle koyun kırpan Suriyeli Abdulnasır Sıvayhnı (32), akıma kapıldı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine köye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Sağlıkçıların yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Sıvayhnı'nin cenazesi, otopsi için Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

Batman'da refakatçi krizi! Suriyelilerin taş ve sopalarla saldırdığı ambulansta hasar oluştu, 2 sağlıkçı yaralandı
Batman'da refakatçi krizi! Suriyelilerin taş ve sopalarla saldırdığı ambulansta hasar oluştu, 2 sağlıkçı yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Vahap Seçer Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Melisa Döngel Mahsun Kırmızıgül
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas'ta elektrik akımına kapılan kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 12:31:45. #1.15#

title