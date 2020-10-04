Sivas'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü
04.10.2020 13:57 | Son Güncelleme: 04.10.2020 13:57
Sivas'ın Zara ilçesinde sokak lambalarını tamir ettiği sırada elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Sivas'ın Zara ilçesinde sokak lambalarını tamir ettiği sırada elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Elektrik arıza ekibinde çalışan A.A. (34), Şerefiye köyünde arızalı sokak lambasını tamir etmek için çıktığı direkte akıma kapıldı.
Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
A.A'nın cenazesi otopsi işlemleri için Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel