Sivas'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü

04.10.2020 13:57 | Son Güncelleme: 04.10.2020 13:57
Sivas'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü

Sivas'ın Zara ilçesinde sokak lambalarını tamir ettiği sırada elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Sivas'ın Zara ilçesinde sokak lambalarını tamir ettiği sırada elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Elektrik arıza ekibinde çalışan A.A. (34), Şerefiye köyünde arızalı sokak lambasını tamir etmek için çıktığı direkte akıma kapıldı.

Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

A.A'nın cenazesi otopsi işlemleri için Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Şehrazat Yıldırım Mayruk Serenay Sarıkaya
Spor Samatta Erol Bulut Fatih Terim Eddie Newton Gökhan Gönül
Daha Fazla Kaza Ateş Otomobil Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 14:00:57. #1.15#
title