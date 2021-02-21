Sivas'ta eksi 17 derecede ALES heyecanı
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Sivas'ta eksi 17 derecede ALES heyecanı

21.02.2021 10:28 | Son Güncelleme: 21.02.2021 10:34
Sivas'ta eksi 17 derecede ALES heyecanı

SİVAS'ta Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) düzenlendi.

SİVAS'ta Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) düzenlendi. Hava sıcaklığının eksi 17 derece olduğu kentte Sivas Belediyesi ise sınava girecek adayları mahallelerden üniversiteye ücretsiz taşıdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelenen ALES sınavı bugün gerçekleştirildi. Sivas'ta ise son günlerde etkisini sürdüren soğuk hava bugünde sıfırın altında eksi 17 derece olarak ölçüldü. Soğuk havaya rağmen sınava girecek adaylar belediye tarafından ücretsiz tahsis edilen otobüslerle sınav merkezi olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsüne taşındı. Adayların soğuk hava nedeniyle sınava girecekleri binalara erken girdiği görüldü. Sınava giren adaylara girişte maske ve dezenfektan verildi. Adaylar, salona üstleri arandıktan sonra alındı. Adaylar sınavda sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soruya cevap verecek. 


Sivas'ta eksi 17 derecede ALES heyecanı
Sivas'ta eksi 17 derecede ALES heyecanı
Sivas'ta eksi 17 derecede ALES heyecanı
Sivas'ta eksi 17 derecede ALES heyecanı
Sivas'ta eksi 17 derecede ALES heyecanı
Sivas'ta eksi 17 derecede ALES heyecanı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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