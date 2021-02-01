Sivas'ta, ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

SİVAS'ta İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan yerleşim yerlerinin yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün itibari ile il genelinde köy ve mezralardan oluşan 311 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7'si bıçaklı, 9 kamyon, 26 servis kamyonu ve 61 kişilik personel ile kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Zorlu hava koşullarına rağmen çalışan ekipler, kardan kapalı yerleşim yerlerini ulaşıma açık tutabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI