Ekipler yolu kapanan köydeki hastanın imdadına yetişti - Haberler
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Ekipler yolu kapanan köydeki hastanın imdadına yetişti

AA, Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, ilçe özel idaresi ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, ilçe özel idaresi ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 16 kilometre uzaklıkta Tahyurt köyünde yaşayan 43 yaşındaki böbrek hastası Şengül Kaya rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Tipi nedeniyle 112 Acil Servis personeli köye ulaşamayınca Altınyayla İlçe Özel İdaresi ekiplerinden yardım talep etti.

İş makineleri yardımıyla açılan yolda ilerleyen ekipler, köye ulaşarak Kaya'yı ambulansla Altınyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ekipler yolu kapanan köydeki hastanın imdadına yetişti

Ekipler yolu kapanan köydeki hastanın imdadına yetişti

Ekipler yolu kapanan köydeki hastanın imdadına yetişti

Ekipler yolu kapanan köydeki hastanın imdadına yetişti

Ekipler yolu kapanan köydeki hastanın imdadına yetişti

Ekipler yolu kapanan köydeki hastanın imdadına yetişti

Ekipler yolu kapanan köydeki hastanın imdadına yetişti

Ekipler yolu kapanan köydeki hastanın imdadına yetişti

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Altınyayla, Hisarcık, Sivas, kar, Güncel, Haberler

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