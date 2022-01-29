Ekipler yolu kapanan köydeki hastaların imdadına yetişti - Haberler
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Ekipler yolu kapanan köydeki hastaların imdadına yetişti

AA, Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas'ın Divriği ilçesinde tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi karla mücadele ve sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

DİVRİĞİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi karla mücadele ve sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

Karasar köyünde yaşayan Hasan Karahan rahatsızlanınca yakınları sağlık ekiplerini arayarak yardım talep etti.

Tipi nedeniyle 112 Acil Servis personeli köye ulaşamayınca, Karayolları Höbek Bakım Evi ekipleri yolu açarak sağlık çalışanlarını köye ulaştırdı.

Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesine kaldırılan Karahan tedavi altına alındı.

Ekipler yolu kapanan köydeki hastaların imdadına yetişti

Ekipler yolu kapanan köydeki hastaların imdadına yetişti

Ekipler yolu kapanan köydeki hastaların imdadına yetişti

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Divriği, Sivas, Güncel, Haber

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