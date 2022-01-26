Sivas'ta ekipler yolu kapanan köydeki hasta için seferber oldu
Sivas'ta kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan yaşlı adam, İl Afet Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) ait paletli arazi aracıyla taşınarak hastaneye kaldırıldı.
SİVAS (AA) - Sivas'ta kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan yaşlı adam, İl Afet Acil Durum Müdürlüğüne ( Afad ) ait paletli arazi aracıyla taşınarak hastaneye kaldırıldı.
Merkeze bağlı Karabalçık köyünde yaşayan 84 yaşındaki diyabet hastası Salih Koç rahatsızlanınca yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolu ulaşıma kapanınca sağlık ekipleri, AFAD ekiplerinden yardım istedi.
AFAD ekipleri paletli arazi aracıyla hastayı evden alarak sağlık ekiplerinin bulunduğu alana getirdi.
Koç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri