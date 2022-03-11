Sivas'ta ekipler kardan yolu kapanan köydeki KOAH hastası için seferber oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta ekipler kardan yolu kapanan köydeki KOAH hastası için seferber oldu

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
 - Güncelleme:
Sivas'ta ekipler kardan yolu kapanan köydeki KOAH hastası için seferber oldu

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, Özel İdare ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

AKINCILAR, SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, Özel İdare ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Akıncılar ilçesi Ekenek köyünde 78 yaşındaki KOAH hastası Havva Uçar rahatsızlanınca sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Kar nedeniyle köye ulaşamayan 112 Acil Sağlık ekibi durumu Akıncılar Özel İdaresine bildirdi.

İş makineleri yardımıyla açılan yolda ilerleyen sağlık ekibi, ilk müdahalesini köyde yaptıkları Uçar'ı ambulansla Akıncılar Devlet Hastanesine ulaştırdı.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Akıncılar, Sivas, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title