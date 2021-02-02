Ekipler, kardan yolu kapanan köydeki hasta için seferber oldu
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Ekipler, kardan yolu kapanan köydeki hasta için seferber oldu

02.02.2021 17:11 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:46

Sivas'ın Divriği ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde yüksek tansiyon hastası kadın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu ambulansta tedavi edildi.

Sivas'ın Divriği ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde yüksek tansiyon hastası kadın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu ambulansta tedavi edildi.

İlçeye 49 kilometre uzaklıktaki İmirhan köyünde oturan 74 yaşındaki yüksek tansiyon hastası İnsaf Kaya'nın rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Köy yolunun kar yağışı nedeniyle kapanması nedeniyle bölgeye Divriği Özel İdaresi karla mücadele ekibi sevk edildi.

Ekiplerin açtığı yolda ambulansla ilerleyen sağlık görevlileri, yaklaşık 2 saatte ulaştıkları hastaya ambulansta müdahale etti.

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, kardan yolu kapanan köydeki hasta için seferber oldu
Ekipler, kardan yolu kapanan köydeki hasta için seferber oldu
Ekipler, kardan yolu kapanan köydeki hasta için seferber oldu
Ekipler, kardan yolu kapanan köydeki hasta için seferber oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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