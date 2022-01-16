Sivas'ta ekipler, kardan kapanan köyde rahatsızlanan genç kız için seferber oldu - Haberler
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Sivas'ta ekipler, kardan kapanan köyde rahatsızlanan genç kız için seferber oldu

Sivas'ta ekipler, kardan kapanan köyde rahatsızlanan genç kız için seferber oldu
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ın Gürün ilçesinde tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan genç kızın yardımına karla mücadele ekipleri yetişti.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan genç kızın yardımına karla mücadele ekipleri yetişti.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Yolgeçen köyünde yaşayan 25 yaşındaki Funda Tuna rahatsızlandı.

Tuna'nın yakınlarının durumu bildirmesiyle ambulansla bölgeye hareket eden 112 Acil Servis ekipleri, tipi nedeniyle köye ulaşamadı.

Bunun üzerine bölgeye çağrılan özel idare ekipleri, iş makineleriyle yolu kardan temizledi.

Ambulansla evinden alınan ve apandisit şüphesiyle hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sivas'ta ekipler, kardan kapanan köyde rahatsızlanan genç kız için seferber oldu

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AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri
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Sivas'ın Gürün ilçesinde tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan genç kızın yardımına karla mücadele ekipleri yetişti.

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