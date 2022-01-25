Sivas'ta ekipler, kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta için seferber oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta ekipler, kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta için seferber oldu

Sivas'ta ekipler, kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta için seferber oldu
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ın Divriği ilçesinde tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişinin yardımına karla mücadele, sağlık ve jandarma ekipleri yetişti.

DİVRİĞİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişinin yardımına karla mücadele, sağlık ve jandarma ekipleri yetişti.

İlçeye bağlı Bayırlı köyünde yaşayan ve kronik rahatsızlığı bulunan 62 yaşındaki Hasan Fırat, fenalaşınca köy muhtarı Hıdır Çınar, 112 acil ekiplerinden yardım talep etti.

İlçe Özel İdare ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu açarak sağlık ekiplerini köye ulaştırdı.

Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesine kaldırılan Fırat, tedavi altına alındı.

Sivas'ta ekipler, kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta için seferber oldu

Sivas'ta ekipler, kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta için seferber oldu

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Divriği, Sivas, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title