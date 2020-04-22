Sivas'ta Eğriçimen Yaylası kar yağışıyla beyaza büründü
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Koyulhisar, Sivas, Güncel, Haber

Sivas'ta Eğriçimen Yaylası kar yağışıyla beyaza büründü

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

22.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:27
Sivas'ta Eğriçimen Yaylası kar yağışıyla beyaza büründü

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

İlkbahar ve yaz mevsiminde çok sayıda vatandaşın uğrak yeri olan ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki yaylada kar yağışı etkili oldu.

Özellikle ilkbaharda doğal güzellikleriyle görenleri büyüleyen yayla, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Soğuk havanın da etkili olduğu yaylada, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: AA

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