Sivas'ta Eğitimin Alt Yapısı Görüşüldü

İl Özel İdaresinde gerçekleştirilen toplantıda Sivas'ta yürütülecek eğitimin fiziksel alt yapısını güçlendirme çalışmaları değerlendirildi.

Özel İdareden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas İl Özel İdaresi, her yıl bütçesinin önemli bir bölümünü eğitim hizmetlerine ayırarak bakım onarım ve yeni yapımlar gerçekleştiriyor.

İl Özel İdaresi kentte onarım gerektiren okullarda çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan ihtiyaç duyulan bölgelere de yeni derslikler kazandırıyor.

2019 yılı içerisinde Sivas'ta yürütülecek eğitimin fiziksel alt yapısını güçlendirme çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla, idare binasında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda 2018 yılı içerisinde başlanıp bitirilen işler ve 2019 yılı içerisinde eğitim alanında yapılacak projeler hakkında bilgi verildi.

Toplantıya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Feridun Yaya ve ilgili teknik personel katıldı.

Kaynak: AA