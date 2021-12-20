Sivas'ta eğitime kar engeli
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
İMRANLI, SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "İmranlı ilçemizde 20.12.2021 tarihinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 günlük ara verme kararı alınmıştır." denildi.
Öte yandan kent merkezinde ve ilçelerde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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