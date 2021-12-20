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Sivas'ta eğitime kar engeli

Sivas'ta eğitime kar engeli
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İMRANLI, SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İmranlı ilçemizde 20.12.2021 tarihinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 günlük ara verme kararı alınmıştır." denildi.

Öte yandan kent merkezinde ve ilçelerde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

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AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

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