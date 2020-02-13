Sivas'ta eğitime kar engeli
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Sivas'ta eğitime kar engeli

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün süre ile tatil edildi.

13.02.2020 20:29 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:32
Sivas'ta eğitime kar engeli

'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün süre ile tatil edildi.


Sivas Valisi , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehrimizdeki kar yağışının MaşaAllahı var. Okulunuzu, öğretmenlerinizi ve arkadaşlarınızı özlediğinizin farkındayım, ama olumsuz hava şartlarından dolayı Sivas genelinde 14.02.2020 Cuma günü eğitime 1 gün daha ara veriyoruz. Kuşları ve sokak hayvanlarını unutmayın olur mu?" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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