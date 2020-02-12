Sivas'ta eğitime bir gün ara
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Sivas'ta eğitime bir gün ara

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süre ile tatil edildi.

12.02.2020 19:50 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:50
Sivas'ta eğitime bir gün ara

'ta kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süre ile tatil edildi.


Sivas Valisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili çocuklar, gönderdiğiniz fotoğraflarla kar tatilini çok verimli geçirdiğinizi memnuniyetle görüyorum. Gün boyu yağan karın devam edecek olması ve gece oluşabilecek buzlanmadan dolayı il genelinde yarın 1 daha ara veriyoruz. İyi okumalar" dedi.


Vali'nin çocukları sevindiren paylaşımı ile Sivas'ta ilk genelinde okullar Perşembe günü 1 gün süre ile tatil edildi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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