Sivas'ta eğitimde güç birliği Sivas'ta faaliyet gösteren iki güçlü eğitim kurumu birlikte hareket etme kararı alarak güçlerini birleştirdi.

Sivas'ta faaliyet gösteren iki güçlü eğitim kurumu birlikte hareket etme kararı alarak güçlerini birleştirdi.

Sivas'ta faaliyet gösteren güçlü iki eğitim kurumu AYÇ Okulları ve Başarı Yorum Okulları eğitim faaliyetlerini birleştirme kararı alarak eğitim alanında önemli bir güç birliğine imza attı.

Konuyla ilgili yapılan yazılı basın açıklamasında, "2020 yılında ülkemizde ve tüm dünyada Korona salgınının etkileri yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Ne zaman sonlanacağı da meçhul. Salgının etkilerini her alanda hissettik. Özellikle sağlık, ekonomi, ticaret, turizm ve benzeri alanlarda hissetmenin de ötesinde Koronaya teslim olduk. Salgının en çok yaşandığı alanlardan biri de eğitim ve öğretim oldu. Ciddi gerilemeler yaşadık. Eğitim dünyamıza uzaktan eğitim kavramı yerleşti ve Korona salgını son bulsa da uzaktan eğitimi hesap etmek zorundayız. Korona salgınının en önemli sonucu, Korona sonrası ister istemez farklı bir dünyaya, hataya, değişime, dönüşüme ve eğitim anlayışına uygun hazırlık yapmalıyız. Kendimizi, sevincimizi, eğitim kadrosunu. Öğrencilerimizi, velilerimizi yeniden sistematize etmek, değişime hazırlamak, bugünü en iyi biçimde değerlendirmek ve yarına hazırlamak artık zorunlu hale geldi. Bu sebeple ilimizin eğitimin sönmeyen yıldızı Akademi Yeni Çizgi AYÇ Okulları ile yeni parlayan yıldızımız Başarı Yorum Okulları ile güç birliği kararı aldık ve uygulamaya başladık. Oluşan yeni yıldızlar takımıyla öğretmen, idareci ve öğrenci yetiştirmeye devam ederken eğitim öğretim adına gelişmeye, yeniliklere devam edeceğiz. LGS ve YKS sınavlarında değişen soru sistemine en iyi uyumu göstererek başarılara, rekorlara devam edeceğiz" dendi.

Sivas'ta faaliyet gösteren eğitim kurumları arasında ilk iki sırada yer alan bu kurumların birleşmesi eğitim alanında heyecanla karşılandı. - SİVAS

Kaynak: İHA