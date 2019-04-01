Sivas'ta Eğitim İş Birliği Protokolü

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü ile İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) arasında imzalanan Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında, meslek lisesi öğrencilerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "2023'e doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" kapsamında imzalanan eğitim işbirliği protokolü doğrultusunda ilk eğitim programı gerçekleştirildi.



Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı, KOSGEP ve İŞGEM yöneticileri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü personellerince gerçekleştirilen eğitim programı 2 gün sürdü. İŞGEM'e bağlı atölye ve ilişiklerde gerçekleştirilen eğitimlere Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 12. sınıflarında okuyan 100 öğrenci katıldı. 20 saatlik eğitim programını tamamlayan öğrenciler için belge taktim töreni düzenlendi.



İŞGEM Eğitim ve Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, İŞGEM Genel Müdürü Nilgün Yakut, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Malik Erdoğan, Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Salih Delice, ORAN ve İŞGEM yöneticileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA