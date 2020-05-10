Sivas'ta eğitim camiası kan bağışında bulundu
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Sivas'ta eğitim camiası kan bağışında bulundu

Sivas'ta eğitim camiası kan bağışında bulundu
10.05.2020 00:02 | Son Güncelleme: 10.05.2020 00:02

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kan bağışı stoklarında azalma olduğu için, eğitim camiası kan bağışında bulundu.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kan bağışı stoklarında azalma olduğu için, eğitim camiası kan bağışında bulundu.

Vali Salih Ayhan'ın kamu, kurum ve kuruluşları ile vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etmesinin ardından harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Bilgimiz Zihinlere, Kanımız Bedenlere Hayat Versin İstiyoruz" sloganıyla Türk Kızılayını yalnız bırakmadı.

Ayhan, Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile Kızılay Sivas Şubesini ziyaret ederek, kan bağışında bulunan öğretmenlere ve Milli Eğitim İl Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'ya teşekkür etti.

Kan stoklarında ciddi manada azalma olduğunu vurgulayan Ayhan, "Salgın süresince kan bağışının çok anlamlı olacağını ifade ettik. Kamu kuruluşlarımız her zaman destek oluyor. Bu kapsamda, çağrımıza karşılık veren çok sayıda öğretmenimiz de Kızılaya gelerek kan bağışında bulundular. Sivas her zaman, her yerde öncü oluyor. Vatandaşlarımıza ve eğitim camiasına Kızılaya verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kan bağışının ülkemizin zor dönemde geçtiği salgınla mücadelede çok anlamlı olduğunun belirten Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Afetlerde ve buna benzer olaylarda kan stoklarımızın yeteri miktarda fazla olması gerekiyor. Stoklarımızın azalması risktir, bu riski el ele vererek bertaraf edelim. Bu sebeple, kurumlarımız, belli periyodlarla Kızılaya gelerek kan bağışında bulunmaya devam edecekler. Bu 2 aylık süreçteki kan bağışı eksikliğimizi tamamlayacağız. Tüm Sivas halkından ülkemizin yüz akı olan, dünyanın her köşesinde düşeni kaldıran, mazlumun yanında olan, sofralara bereketli kılan Kızılaya desteklerini bekliyorum."

Kan bağışı programına katılan Otyakmaz ise Sivasspor taraftarından Kızılaya kan bağışına destek vermelerini istedi.

Kızılay Sivas Şube Başkanı Mustafa Sarılar da Vali Salih Ayhan başta olmak üzere kamu, kurum ve kuruluşlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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