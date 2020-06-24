Sivas'ta eczacılık fakültesi mezunu öğrencileri meslek yeminini video ile yaptı Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında meslek yeminini hazırladıkları videoyla yaptı.

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında meslek yeminini hazırladıkları videoyla yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 5. sınıfı tamamlayan öğrenciler adına 29 öğrenci tarafından video hazırlandı.

Hazırlanan videoda belirlenen öğrenciler, mezuniyet töreninde geleneksel hale getirilen eczacılık yeminini tüm öğrenci arkadaşları adına okudu.

Eczacılık Fakültesi Dekanlığı da mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarı dileyerek, şu mesajı paylaştı:

"Kıymetli öğrencilerimiz, eczacılık mesleği daima saygın bir meslek olmuştur. Değerli hocalarınızdan aldığınız engin bilgilerle donanımlı eczacılar olarak Atatürk ilkeleri ışığında, mesleğinizi hakkıyla ve doğru şekilde icra edeceğinize ve hep birlikte mesleğinizi çok güzel yerlere taşıyacağınıza inanıyoruz. 2019-2020 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi olarak sizleri kutluyor, başarı ve mutluluk dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: AA