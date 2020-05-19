Sivas'ta ecdat yadigarı 29 konak yeniden ayağa kaldırılacak
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Sivas'ta ecdat yadigarı 29 konak yeniden ayağa kaldırılacak

Sivas ve bazı ilçelerinde çoğunluğu Osmanlı döneminden kalan 29 tarihi konağın restorasyonu için çalışma başlatıldı.

Sivas'ta ecdat yadigarı 29 konak yeniden ayağa kaldırılacak
19.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:16

Sivas ve bazı ilçelerinde çoğunluğu Osmanlı döneminden kalan 29 tarihi konağın restorasyonu için çalışma başlatıldı.

Sivas Valiliği himayelerinde ilk aşamada il merkezindeki Gani Özdoğan Konağı ve İkiz Konak, Koyulhisar ilçesindeki Şükrü Demircan Konağı, Ulaş ilçesindeki Mihralibey Konağı restore edilecek. İlk etap çalışmalarında merkezdeki asırlık Şirinoğlu Hamamı ve Çallı köyündeki Ziya Aydın Köy Odası'nın da restorasyonu yapılacak. Tarihi konaklar eğitim, gençlik ve kültür hizmetlerinde kullanıma sunulacak, tarihi hamam ise hamam müzesine dönüştürülecek.

Sivas Valisi Salih Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas'ın sivil mimarisi en zengin illerden olduğunu söyledi. Özellikle Divriği'nin sivil mimarisi en güçlü ve en yoğun olan ilçelerden olduğunu belirten Ayhan, oradaki tarihi konaklarda da çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Ayhan, Sivas merkezde de farklı mekanlarda geçmişin izlerini taşıyan konaklar bulunduğunu dile getirerek "Bunları kamulaştırıp hayata kazandırmak istiyoruz. Bu konakların mülkiyet problemlerini belirli bir aşamaya getirdik." dedi.

Restorasyonu yapılacak konakların eğitim, gençlik ve kültür hizmetlerinde kullanılacağını aktaran Ayhan, Sivas merkezde 29 tarihi konağın bulunduğunu, mülkiyet sorununu çözerek konakların tamamını kamulaştırmak istediklerini kaydetti.

Ayhan, restorasyonda parasal sorunun bulunmadığını vurgulayarak "Bu konakların çoğu Osmanlı eseridir. İnşallah yakın zamanda ziyaret edilecek, görülecek, gezilecek ve geçmişin güzel izlerini taşıyacak mekanlar olacak." diye konuştu.

"Hepsine farklı bir kimlik vereceğiz"

Konakların rölöveye uygun şekilde restorasyonlarının yapılacağının altını çizen Ayhan, şöyle devam etti:

"Binanın statiğine ve mekaniğine bakılacak ve ondan sonra maliyeti öngörülecek. Tarihi bir konak için en az 1,5 milyon lira gibi bir maliyet olacağını düşünmekteyiz. İl merkezinde 29 tarihi konağı düşündüğümüzde neredeyse 50 milyon gibi bir restorasyon projesi ortaya çıkıyor. Bunların her birine farklı fonksiyon, kimlik vereceğiz. Zamanın ruhuna uygun bir şekilde de kullanacağız. Kimisini eğitim, kimisini gençlik, kimisini kültürel hizmetlere, kimisini de müze şeklinde tasarlayacağız. Dolayısıyla bu tarihi eserlerimizin yok olmasına müsaade etmeden de bizden sonraki nesillere aktarılmasını sağlayacağız."

Hamam müzesi

Vali Ayhan, Osmanlı eseri 116 yıllık Şirinoğlu Hamamı'nın ise müzeye dönüştürüleceğini söyledi. Hamamın da kamulaştırma sürecini bir noktaya getirdiklerini anlatan Ayhan, "Röleve ve restorasyon projeleri hazırlandı. Orayı da hamam müzesi şeklinde topluma kazandıracağız. Geçmişin izlerini yaşatmak istiyoruz, bunlar bir ecdat eseridir. Mülkiyeti kimin olup olmadığı çok önemli değil, korumak bizim görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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