Sivas'ta "ebru sanatları" sergisi açıldı

14.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:34

Mevlana Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu öğrencileri Sanat Sivas Projesi kapsamında "ebru sanatları" sergisi açtı.

Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen sergide görsel sanatlar öğretmeni Nuran Derin'in gözetiminde öğrenciler tarafından hazırlanan 65 ebru tablosu beğeniye sunuldu.

Serginin açılışını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, geleceğin teminatı öğrencileri sadece akademik anlamda değil, sosyal, kültürel ve sportif alanda da geliştirmek istediklerini söyledi.

Sanat Sivas Projesi'nin bu manada önem teşkil ettiğini belirten Savaşçı, "İlimizin göz bebeği okullarımızdan, akademik başarısının da gayet iyi olduğu öğrencilerimizin güzel bir etkinliğinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen okul müdürümüz Yıldıran Yıldırım'ı, görsel sanatlar öğretmeni Nuran Derin'i ve güzel eserler yapan öğrencilerimizi kutluyorum." dedi.

Derin ise sene başından beri öğrencilerinin el emeği göz nuru 65 eser oluşturduğunu dile getirerek, amaçlarının öğrencileri el sanatlarıyla tanıştırmak, yeteneklerini geliştirmek, teknolojiden uzak tutmak ve dikkat dağınıklı olan öğrencilerin konsantrasyonunu artırmak olduğunu ifade etti.

Açılış töreninin ardından sergiyi gezen Savaşçı tabloları inceledi.

Kaynak: AA