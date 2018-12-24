Sivas'ta "E-Sosyalleşme ve Siber Güvenlik" Konferansı

Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ), "E-Sosyalleşme ve Siber Güvenlik" konulu konferans düzenlendi.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğrenci Kulübü tarafından fakültenin konferans salonunda düzenlenen konferansa Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hasan Tunçel konuşmacı olarak katıldı.

Tunçel, sosyal medyanın olumlu ve olumsuz yanları, kullanan kişilerin bu doğrultuda bilinçli kullanıp kullanmadığı doğrultusunda neler yapmaları gerektiğini anlattı.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Delice, programda yaptığı konuşmada, bilinçlendirme açısından önemli bir etkinliği gerçekleştirenlere teşekkür etti.

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Mazlum ise günümüzde iletişim ve bilişim dönemi sürecinin yaşandığını belirterek, "Bu anlamda bilgi toplumu, dijital toplum gibi kavramlarda çok sıkça kullanılır hale geldi." ifadelerini kullandı.

Sosyoloji Kulüp Başkanı Melike Albayrak da "Siber suç, herhangi bir bilişim sisteminin güvenliğini tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmak, kişi veya kişilerin haklarına karşı bilişim sistemlerinin kullanılarak gerçekleştirdiği suçların tümüdür." açıklamasında bulundu.

Programa, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA