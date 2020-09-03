Sivas'ta DYK öğrencilerinden öğretmenlerine teşekkür Sivas Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) katılan ve YKS'de başarı elde eden öğrenciler, okula gelerek idareci ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Sivas Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) katılan ve YKS'de başarı elde eden öğrenciler, okula gelerek idareci ve öğretmenlerine teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü

Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek onları tek tek kutladı.

Savaşçı, "Sizler

bizim gururumuzsunuz, İnşallah hepiniz vatanına milletine faydalı bireyler olacaksınız. Halk Eğitimi ve

Milli Eğitim Müdürlüğümüzün kapıları sizlere her zaman açık. Hepinizi başarınızdan dolayı tebrik

ediyor, sizlerin başarısı için emek veren tüm idareci ve öğretmenlerimizi kutluyorum." dedi.

Halk

Eğitimi Merkezi Müdürü Ramazan Baker de şunları kaydetti:

"Üniversite yerleştirme sonuçlarında büyük başarı göstererek tıp, mühendislik, eğitim, eczacılık, diş hekimliği, hukuk fakültesi gibi bölümleri kazanan öğrencilerin güzel bir vefa örneği sergileyerek okulumuza gelip idareci ve öğretmenlerine teşekkür etmeleri bizleri mutlu etmiştir. Bu zorlu süreçte gece gündüz çalışan ve çok iyi

üniversiteleri kazanan öğrencilerimi tebrik ediyorum. Pandemi süresince her gün uzaktan eğitim

yoluyla gerek kuruma gelerek gerekse evlerinden saat ve mesai mefhumu gözetmeksizin

öğrencilerinin yanında olan tüm öğretmenlerimi yürekten tebrik eder ve kutlarım."

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Sümeyye Nur Özbek ise "Öğretmenlerimizle ömür boyu bağlantımızı kesmeyeceğiz. Bize harcadıkları emekler için çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA