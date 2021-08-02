Sivas'ta düzenlenen YHT çalıştayının sonuç raporları kitapçığının tanıtımı yapıldı
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Sivas'ta düzenlenen YHT çalıştayının sonuç raporları kitapçığının tanıtımı yapıldı

Sivas'ta düzenlenen YHT çalıştayının sonuç raporları kitapçığının tanıtımı yapıldı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta 16 Mart 2021'de gerçekleştirilen "Geleceğe Hızlı Yolculuk Sivas'ta Yüksek Hızlı Tren Çalıştayı" sonuç raporları kitapçığının tanıtımını yapıldı.

Sivas'ta 16 Mart 2021'de gerçekleştirilen "Geleceğe Hızlı Yolculuk Sivas'ta Yüksek Hızlı Tren Çalıştayı" sonuç raporları kitapçığının tanıtımını yapıldı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri başlamadan önce eksikliklerin tespit edilmesi, sektörlerin ve kentin hazır hale gelmesi amacıyla yapılan çalıştayda, farklı sektör ve kurumlardan 250 katılımcıyla fikir alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STSO Başkanı Mustafa Eken, YHT'nin kent için büyük bir kazanç olduğuna dikkati çekerek, "İstanbul'da yaşayan bir kişi 4 saatte Sivas'a gelebilecek, Ankara'ya 2 saatte gidilebilecek. Sivas'a yılda 2 milyon gurbetteki hemşehrimiz geliyor. Bölgemize 800 bin civarında yabancı turist geliyor. Bu sayı hızlı trenin gelmesiyle 5 milyona ulaşacak diye tahmin ediyoruz. Dolayısıyla turizm gelirlerinde büyük artış sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Çalıştay kapsamında, kentin YHT'nin getireceği yeniliklerden maksimum oranda faydalanması için bir yol haritası çizecek fikirler ve stratejiler oluşturmaya çalıştıklarını belirten Eken, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, 22 masada gerçekleştirilen odak grup çalışmalarından, önerilerden ve çevrimiçi anketten çıkan sonuçlar STSO tarafından kitapçık haline getirilerek hem basılı hem de elektronik olarak tüm paydaşların ve Sivas halkının bilgisine sunuldu. Çalıştayımızdan 72 adet somut politika önerisi geldi. Biz de bu görüşleri, ilgili tüm kurum, kuruluş ve halkımızla paylaşmak istedik. Bu çerçevede yaklaşık 130 maddeden oluşan bir stratejik eylem planı da hazırladık. Dileyen tüm paydaşlarımızın çalıştayımıza ait sonuç raporu ve çalıştay kitapçığına odamız web sitesi üzerinden ulaşmalarını arzu ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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