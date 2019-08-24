24.08.2019 20:10

- Sivas'ta düzenlenen Uluslararası Açık Satranç Turnuvası sona erdi

SİVAS - Sivas Kongresi'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen Buruciye Uluslararası Açık Satranç Turnuvası sona erdi.

Sivas Kongresi'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında Sivas valiliği koordinesinde ve Buruciye A.Ş. sponsorluğunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Satranç İl Temsilciliği ve Satranç Federasyonu'nun destekleri organize edilen Buruciye Uluslararası Açık Satranç Turnuvası sona erdi. Tarihi Buruciye Medresesi'nde düzenlenen ödül törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, il protokolü ve çok sayıda sporcular katıldı.

Ödül töreninde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, turnuvada dereceye girenleri tebrik etti. Ayhan, "Sivas'ımızda 1 hafta boyunca uluslararası 10 ülkeden misafirlerimiz oldu. 45 ilden de misafirlerimiz oldu. 1 hafta boyunca Sivas'ta güzellikler yaşattık. 100 yıl öncesi geçmişi yad edeceğiz. Ecdadımızın o dönemki mücadelesini hissedeceğiz. 100 yıllık bir birikimimizin olduğunu görmüş olduk. Birçok spor dalında da müsabaka yaptık. Bu tür etkinlikler aynı zamanda bizler için bir şanstır. Daha büyük organizasyon yapabileceğimiz için bir işaret vermiş olduk. Bütün organizasyonlardan alnımız ak bir şekilde çıktık. Bundan sonraki aşamada çok daha üst düzey etkinlikler yapacağız. Bu turnuva özel bir turnuvada. Kısa zamanda hazırlandı arkadaşlarımız. 400'e yakın sporcu 6 gün boyunca müsabaka yaptı. Çok güzel geri dönüşler aldık. Okul Sporları Satranç Türkiye Şampiyonası'nı da seneye Sivas'ta yapacağız. Seneye bin civarında satranç sporcumuz ilimize gelecek. Bütün spor dallarının bu sene Sivas'ta etkinlikleri oldu. 4 Eylül günü çok güzel etkinliklerimiz olacak. Sürprizlerimiz var. 4 Eylül kongremizin 100. yıl zirvesini yaşayacağız. Çok büyük misafirlerimiz olacak. Turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dereceye girenleri kutluyorum" dedi.

Gülkız Tulay: "Satrancın kalbi Sivas'ta attı"

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise, turnuva boyunca Türk satrancının kalbinin Sivas'ta attığını ifade ederek, "Bugün çok önemli bir gün, çok önemli bir an benim için. En başta böylesine güzel bir organizasyonu başarıyla tamamlamış olduğumuz için çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Milli mücadelemizin 100. yılı. Milli mücadelemizin 100. yılı dolayısıyla bir çok ilde çok etkinlikler yapıldı. Sivas gibi böylesine önemli bir ilde Buruciye Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nı yapmak bize nasip oldu. Bu turnuvanın çok kısa bir zamanda hazırlandığını ama çok üst düzeyde son bulduğunu ifade ediyorum. 1 aydan kısa bir süre içerisinde bu turnuva gerçekleşti. Sivas'tan çok kıymetli sporcularımız iştirak etti. 10 değişik ülkeden gelen sporcular Sivas'ı tanıma imkanı buldu. Böylelikle Sivas'ı tüm dünyaya tanıtmış olduk" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından turnuvada çeşitli kategorilerde dereceye giren sporculara hediye çeki, madalya ve kupaları takdim edildi.

Kaynak: İHA