Sivas'ta düzenlenen kurslara yoğun ilgi

Sivas'ta, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslar ilgi görüyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini dikkate alarak çeşitli branşlarda kurs düzenlediklerini söyledi.

Müdürlük olarak 42 farklı kurs düzenlediklerini belirten Baker, daha nitelikli kurslarla daha fazla insana hizmet sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kurslarla ilgili kurumun sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduklarını aktaran Baker, "En çok talep gören kurslarımızı hasta ve yaşlı bakımı, aşçılık, pastacılık, bağlama, kuaförlük, dikiş makinesi kullanımı, çini, yağlı boya resim, filografi, bilgisayar işletmenliği ve kalorifercilik olarak sıralayabiliriz." dedi.

Baker, talep olması durumunda yeni kurslar da açabileceklerini dile getirdi.

Kursiyerlerden Zeynep Öztürk ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında yüz yüze kurslara bir dönem ara verildiğini, kursların yeniden başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kurslarda Kovid-19 tedbirleri uygulandığını aktaran Öztürk, "Kurslara HES kodu ile kayıt oluyoruz. Kursiyer sayılarını minimumda tutuyorlar. Biz de maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyuyoruz. Öğretmenlerimiz bu konuda çok titiz davranıyor. Alacağım belge ile iş yeri açma hakkım olacak, bu yüzden kursların tekrar kapanmadan kurallara uyularak devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban