Sivas'ta "Dur" İhtarına Uymayan Araca Ateş Açılması

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, eşi ve kayınvalidesini kaçırdığı ihbarında bulunulan ve polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçınca ateş edilerek durdurulan otomobildeki eski astsubay tutuklandı.

Koyulhisar Emniyet Müdürlüğündeki işlemeleri tamamlanan zanlı M.S.K, Koyulhisar Adliyesine sevk edildi.

M.S.K, çıkarıldığı mahkemece "öldürmeye tam teşebbüs" suçundan tutuklanarak, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki cezaevine gönderildi.

Araçta bulunan ve güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu seken kurşunla yaralanarak hayatını kaybeden M.S.K'nin kayınvalidesi N.A'nın cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki ailesine teslim edildi.

N.A'nın ölümüne neden olan kurşunun hangi silahtan çıktığına dair inceleme sürüyor.

Olay

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, dün gece eşi K.K. ve kayınvalidesi N.A'yı kaçırdığı ihbarında bulunulan eski astsubay M.S.K, polisin "dur" ihtarına uymayıp Refahiye ve Suşehri'deki kontrol noktalarından kaçmıştı. Aracı durdurmak için Koyulhisar'da önlem alınmış, M.S.K'nin, yolu kapatan jandarma ve takipteki polis ekiplerinin ihtarlarına uymayarak kaçmaya çalışması üzerine güvenlik güçlerince ateş açılmıştı. Olayda, N.A. ile seken kurşunların isabet ettiği polis memuru M.G. yaralanmıştı. N.A. hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirmiş, zanlı M.S.K. gözaltına alınmıştı.