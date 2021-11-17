SİVAS'TA DRONLU 'EMNİYET KEMERİ' UYGULAMASI - Haberler
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SİVAS'TA DRONLU 'EMNİYET KEMERİ' UYGULAMASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince dron destekli uygulama gerçekleştirildi.

SİVAS'ta, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince dron destekli uygulama gerçekleştirildi. Kemer takmadığı havadan tespit edilen sürücüler, durdurularak uyarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara kara yolunda gerçekleştirilen kontrollerde, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler, dronla tespit edildi. Emniyet kemeri takmadıkları havadan belirlenen sürücüler, kontrol noktasında durduruldu. Ekipler, emniyet kemeri kullanmama, cep telefonuyla konuşma ve hatalı şerit değiştirme gibi trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri uyardı. Ayrıca trafikte kurallarına uymanın hayati öneme sahip olduğu farkındalığının oluşturulması amacıyla sürücülere, bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Dron destekli trafik denetimlerinin, kentin değişik noktalarında devam edeceği bildirildi.

SİVAS'TA DRONLU 'EMNİYET KEMERİ' UYGULAMASI

SİVAS'TA DRONLU 'EMNİYET KEMERİ' UYGULAMASI

SİVAS'TA DRONLU 'EMNİYET KEMERİ' UYGULAMASI

SİVAS'TA DRONLU 'EMNİYET KEMERİ' UYGULAMASI

SİVAS'TA DRONLU 'EMNİYET KEMERİ' UYGULAMASI

SİVAS'TA DRONLU 'EMNİYET KEMERİ' UYGULAMASI

SİVAS'TA DRONLU 'EMNİYET KEMERİ' UYGULAMASI

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