Sivas'ta "dövme" yapan iş yeri faaliyetten men edildi
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Sivas'ta "dövme" yapan iş yeri faaliyetten men edildi

Sivas'ta 'dövme' yapan iş yeri faaliyetten men edildi
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına aykırı hareket ederek dövme yapan bir iş yerine 7 bin 450 lira ceza verildi, işletme kapatıldı.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına aykırı hareket ederek dövme yapan bir iş yerine 7 bin 450 lira ceza verildi, işletme kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına rağmen "dövme" yapılan bir iş yerinin, dün kısıtlama saatlerinde açık olduğunu tespit etti.

G.A'ya ait ruhsatsız iş yeri, yasal izin olmadan, hijyen kurallarına uymadan ve İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına aykırı hareket etmekten hakkında tutanak düzenlenerek faaliyetten men edildi.

Polis ekipleri iş yeri sahibi ile dövme yaptırmak için bulunan İ.E. ve Ç.S'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek, maske takmamak ve İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 7 bin 450 lira ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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