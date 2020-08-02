Sivas'ta dorse kapağı açılan tırdaki etlerin yol kenarına dökülmesi Mehmetçik Vakfından, Sivas'ta kaza sonucu yola dökülen etlerin vakıf ile ilgisinin bulunmadığı bildirildi.

Mehmetçik Vakfından, Sivas'ta kaza sonucu yola dökülen etlerin vakıf ile ilgisinin bulunmadığı bildirildi.

Bazı haber sitelerinde, "yola fırlayan köpeğe çarpmamak için ani fren yapan tırın dorse kapağının açılması sonucu Mehmetçik Vakfına ait etlerin yola döküldüğü"ne yönelik haberler yer aldı.

Vakıftan yapılan açıklamada, söz konusu etlerin Mehmetçik Vakfı ile ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Etlerin vakıfa değil, bir firmaya ait olduğu bildirilen açıklamada, "Söz konusu firma ile Malatya'da vekaleten kurban temin ve kesim hizmeti sözleşmesi imzalanmış ve sözleşmeye uygun olarak kesimler yapılarak etler ilgili firmaya devredilmiştir." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA