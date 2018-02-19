Sivas'ta Döner Sermaye Semineri

Sivas'ta, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen Döner Sermaye Semineri başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sıcak Çermik Kaplıcaları'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan MEB Müsteşar Yardımcısı Ferda Yıldırım, seminere katılan saymanların bu programı en iyi şekilde değerlendirmelerini istedi.

MEB'in 2 milyona yakın çalışanı bulunduğunu aktaran Yıldırım, "Diğer bakanlıklara da insan yetiştiren bir kaynağa sahibiz. Hemen hemen her gün 15-20 arkadaşımız diğer bakanlıklara yönetici olarak geçiyor. Böyle zengin bir kaynağa, kurumsal kültüre sahip bir bakanlığız. Bunun bilincinde olalım. Sizler çok önemli bir iş yapıyorsunuz, parasal konular çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan ise uzun yıllar görev yaptığı Sivas'a yeniden gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Genel müdürlüğün 4 farklı mevzuatta döner sermaye işletmesi bulunduğunu aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"943 döner sermaye işletmemiz var. Bunların 2017 yılında 678 milyon lira cirosu var. Maliye Bakanlığımızın da kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bir çalışması var. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının döner sermayelerini denetleyen bir program oluşturuldu, kısa adı DMİS olan Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi. Tüm kamu kurumlarının gelir gider, taşınır mal, bütçe ve muhasebe yöntemlerine bir çerçeve çizip kontrol etmek istiyor. Sizlerin burada yükünüz ve sorumluluğunuz çok fazla. Paranın olduğu her yerde hata olabilme riski çok fazla. O nedenle güçlü bir mevzuat alt yapısı, güçlü bir birliktelik, tabanla tavan arasındaki koordinasyonla bunları aşacağız."

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy da düzenlenen seminerin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Katılımcıların seminerden en iyi şekilde faydalanmasını arzuladıklarını belirten Altınsoy, "Çünkü sizler bizim elimiz, ayağımızsınız. Milli Eğitim Müdürleri olarak gerçekten yoğun bir çalışma tempomuz var. Bu yoğunluğun içerisinde sizlerin iş alanınıza vakıf olmamız mümkün değil. Dolayısıyla sizlere güveniyor ve bize sunduğunuz evrakları imzalıyoruz. Biz size güveniyoruz çalışıyoruz siz de inşallah Milli Eğitim Müdürlerini mahcup etmeyeceksiniz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Seminere 81 ilden gelen İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin saymanları katılıyor.