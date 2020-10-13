Son dakika gündem: Sivas'ta doğal afetlerden zarar gören çiftçilere 8 milyon TL ödenecek

Edinilen son dakika gelişmesine göre SİVAS Valisi Salih Ayhan Gürün, Ulaş, Altınyayla, Şarkışla, Kangal ve Yıldızeli ilçesinde meydana gelen don olayı, dolu ve sel felaketinden zarar gören çiftçilere 8 milyon TL dağıtılacağını duyurdu.

SİVAS Valisi Salih Ayhan Gürün, Ulaş, Altınyayla, Şarkışla, Kangal ve Yıldızeli ilçesinde meydana gelen don olayı, dolu ve sel felaketinden zarar gören çiftçilere 8 milyon TL dağıtılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Salih Ayhan, yaz aylarında Gürün, Ulaş, Altınyayla, Şarkışla, Kangal ve Yıldızeli ilçesinde meydana gelen don olayı, dolu ve sel felaketinden zarar gören çiftçilere ödenek ayrıldığını söyledi. Vali Ayhan "Vatandaşlarımıza, çiftçilerimize özellikle yaz döneminde afete maruz kalan vatandaşlarımıza bir müjdemizi de buradan paylaşmak istiyoruz. Mayıs ayında Gürün ilçemizde kayısı üreticilerimizin, yine ağustos ayında Ulaş, Altınyayla, Şarkışla, Kangal ve Yıldızeli ilçelerimizdeki çiftçilerimizin yaşamış oldukları afete maruz kalmalarından dolayı sıkıntılar yaşanmıştı. Toplamda 51 bin 763 dekar alan hasar görmüştü ve bu minvalde tespitler yapıldı. 98 küçükbaş, 1 büyükbaş hayvan telef olmuştu ve 35 arı kovanı da bundan zarar gördü maalesef. Meydana gelen hasarlardan etkilenen çiftçi sayımız da 1144'tür. Tabi hemşehrilerimizin mağduriyetini gidermek adına arkadaşlarımız, sahada yoğun bir hasar tespit işlemleri gerçekleştirdi. Bunun sonucunda Cumhurbaşkanlığımızdan ödenek talebi gerçekleştirildi" dedi.

'CUMA GÜNÜ HESAPLARA AKTARILACAK'

Cumhurbaşkanlığı Acil Afet Ödeneği'nden gelen tutarın cuma günü hesaplara aktarılacağını belirten Vali Ayhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 8 milyon TL, acil afet ödeneği hesabımıza aktarıldı. Arkadaşlarımız komisyon çalışmalarını nihayetlendiriyorlar. İnşallah cuma gününe kadar da TC kimlik numarası sırasına göre Ziraat Bankası hesaplarına yatıracaklar. Tabi bu afetin tamamını karşılamasa da kısmi bir zararlarını vatandaşlarımızın karşılamış olduk. Daha önce uğradığımızda milletvekillerimizle birlikte söz vermiştik. Hem borçların ötelenmesi hem kısmi zararlarının karşılanması noktasında sözlerimiz vardı. Bu sözlerimizi de tutmak hamdolsun nasip oldu. Bu ödeneğin gönderilmesinde başta Cumhurbaşkanımıza ve bu ödeneğin takip edilmesi ve nihayetlendirilmesinde milletvekillerimize ve özellikle de sahada etkin, aktif ve dinamik şekilde çalışan İl Tarım Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzün ekiplerine teşekkür ediyorum. Bu ödeneğin de 1144 çiftçimize de bol bereketli olsun diyorum. Devletimizin onları unutmadığının en güzel göstergesi olduğunu ifade etmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim bir daha böylesi afetler bizlere yaşatamasın" diye konuştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Zafer