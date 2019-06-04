Sivas'ta dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
Sivas'ta dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattıSİVAS - Sivas'ta etkili olan dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Sivas'ta dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
SİVAS - Sivas'ta etkili olan dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Sivas'ın Zara ve Gürün ilçelerinde gün içerisinde etkili olan gök gürültüsü ve sağanak yağış zaman zaman yerini dolu yağışına bıraktı. Doğu yağışına yolda yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi kısalırken bir çok sürücü yol kenarında duraklama yaparak beklemek zorunda kaldı.
Kaynak: İHA