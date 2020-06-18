Sivas'ta dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi Sivas'ta dolu yağışı hayatı olumsuz etkilediSİVAS'ta öğleden sonra görülen dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas'ta dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

SİVAS'ta öğleden sonra görülen dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık yarım saat süren dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

Sivas'ta merkeze bağlı Karaçayır köyü yakınlarında öğleden sonra dolu etkili oldu. Aniden bastıran doluya sürücüler hazırlıksız yakalandı. Yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı sonrası yollar beyaza büründü. Tarım arazileri sular altında kalırken, ekili alanlar zarar gördü. Kent merkezine bağlı Hıdırnalı köyünde ise dolu yağışı nedeniyle köy yolu ve buğday tarlaları beyaz örtüyle kaplandı. Dolu yağışını bölgede seyir halindeki sürücüler cep telefonları ile görüntüledi.

Kaynak: DHA