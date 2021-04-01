Sivas'ta dolu yağışı etkili oldu
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Sivas'ta dolu yağışı etkili oldu

Demirören Haber Ajansı / Alperen YILDIZ - Haberler | Güncel
Sivas'ta dolu yağışı etkili oldu

SİVAS'ta kısa süreli etkili olan dolu yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

SİVAS'ta kısa süreli etkili olan dolu yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Yağış nedeni ile sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. 

Kent merkezinde saat 15.00 sıralarında etkisini artıran yağmur, kısa süre sonra yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 20 dakika etkili olan dolu yağışı, yerine tekrar sağanağa bıraktı. Dolu ile birlikte cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Esnaflar dükkanlarının önünde biriken dolu tanelerini kürek ve süpürgelerle temizledi. Dolu yağışı ve sonrasındaki sağanakla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, su birikintileri de yayalara zor anlar yaşattı.


Sivas'ta dolu yağışı etkili oldu
Sivas'ta dolu yağışı etkili oldu
Sivas'ta dolu yağışı etkili oldu
Sivas'ta dolu yağışı etkili oldu
Sivas'ta dolu yağışı etkili oldu
Sivas'ta dolu yağışı etkili oldu
Sivas'ta dolu yağışı etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alperen YILDIZ

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