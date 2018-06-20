Sivas'ta Dolu Yağışı

Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Son günlerde yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış ile birlikte dolu etkili oldu. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kapalı alanlara sığınan vatandaşlar dolu yağışının bitmesini bekledi. Dolu sonrası Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünün bazı yerleri beyaza büründü. Kentte yağışlı havanının önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor. - SİVAS