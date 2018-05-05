Sivas'ta Dolu Yağışı

Sivas'ın Gürün ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü.

Sivas'ın Gürün ilçesi kırsalında akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı kara yolu başta olmak üzere çevreyi beyaza bürüdü. Doluya yakalanan yolcular, ceviz büyüklüğünde yağan dolu karşısında ne yapacaklarını şaşırdı. Şaşkınlıkları tepkilerine yansıyan yolcular ilginç doğa olayı cep telefonları ile kayıt altına aldı. Yağışın kesilmesinin ardından ise beyaza bürünen doğanın tadını çıkarttı. - SİVAS