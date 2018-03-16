Sivas'ta Dolu Yağışı

Sivas'ta öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı şehri kısa süreli de olsa beyaza bürüdü.

Sivas'ta öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı güzel görüntüler oluşturdu. Bir anda bastıran yağıştan kimileri etkilenmemek için saçak altlarına sığındı kimileri ise aldırış etmeden yürüyerek yağan dolunun tadını çıkarttı. Yaklaşık 5 dakika süren yağış şehri beyaza bürürken bu durum kısa sürdü. Yağışın kesilmesi ile yağan doluda eridi. - SİVAS