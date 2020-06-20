Sivas'ta dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak ekili arazilerde hasara yol açtı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak ekili arazilerde hasara yol açtı.

İlçeye bağlı bazı köylerde yaklaşık 2 bin 500 dönüm ekili arazide arpa ve buğday tanelerinde kayıplar yaşanırken arı kovanları, derenin taşması sonucu suya kapıldı. Köylerdeki patates ve pancar tarlaları da adeta çamur deryasına döndü.

Şarkışla Tarım ve Orman Müdürü Uğur Furkan Yurt, İlçe Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu ve ziraat mühendisleri, tarım arazilerinde hasar tespiti yaptı.

Yurt, AA muhabirine, tarım sigortası yaptıran çiftçilerin zararlarının karşılanacağını söyledi.

Yapracık, İğdeliören ve Arıklar köylerinde sel ve dolu hasarının olduğunu belirten Yurt, "Arazi şartlarından dolayı hasar tespitlerimizi yapamadık. Bu konudaki çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Özellikle olgunlaşmış arpalarda dolu hasarının olduğuna dikkati çeken Yurt, "Hasar durumu yüzde 20 ile yüzde 80 arasında değişiyor. Özellikle dere yatağında bulunan tarım arazilerinde sıkıntı var." diye konuştu.

Tarım arazilerinin dere yataklarının doldurularak yapıldığına işaret eden Yurt, şunları kaydetti:

"Her zaman 'Dere yataklarına tarım arazileri, yerleşim yerleri yapmayın.' şeklinde uyarıyoruz ama tabii uyarılar illa başımıza bir musibet geldikten sonra dikkate alınıyor. Selle ilgili çok ciddi bir sıkıntımız yok. İğdeliören köyünün aşağı kısımlarında, Yapracık köyünden gelen selden dolayı bazı sıkıntılar mevcut. Arıklar ve özellikle de Yapracık köylerinde arpalarda büyük hasar mevcut."

Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu da bölgede hasar tespiti yaptırdıklarını belirterek, çiftçilere "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kaynak: AA