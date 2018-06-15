Sivas'ta Dolu Hasara Yol Açtı

Sivas'ın Gürün ve Kangal ilçelerinde etkili olan dolu ve kuvvetli yağmur hasara neden oldu.

Sivas'ta yer yer etkili olan dolu ve kuvvetli yağış Kangal ve Gürün ilçelerinde hasara neden oldu. Gürün'de etkili olan doludan buğdaylar zarar gördü. Kangal'da ise sel sularının taşıdığı balçık nedeniyle meşhur Balıklı kaplıcanın derede bulunan balıkları öldü.

Gürün'de etkili olan dolu ve Kangal'daki yağış bayram tatilini Gürün Gökpınar Gölü ve Balıklı kaplıcada geçiren turistler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. - SİVAS