Sivas'ta dolu etkili oldu

Sivas'ta dolu etkili oldu

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Sivas'ta dolu etkili oldu

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede akşam etkili olan dolu sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Bazı vatandaşlar yağışı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Yağışın ekili alanlarda hasara neden olduğu öğrenildi.
Öte yandan il merkezinde sağanak da etkili oldu.

Kaynak: AA
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