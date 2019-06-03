Sivas'ta dolu etkili oldu

Sivas'ın Zara ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde etkisini gösteren sağanak ve dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar, araçlarını doludan korumak için üzerlerini halı ve kilimle kapattı.

Dolu nedeniyle meyve ağaçları da zarar gördü.

Yaralanan bir güvercin ise vatandaşlar tarafından korumaya alındı. Doludan etkilenerek yere düşen güvercini kurtaran esnaf Halil Kuruçaylı, "Dükkanda dolu yağışını izliyordum. Güvercinin yere düştüğünü görünce hemen içeri aldım. Tedavisinin yapılması için veterinere götüreceğim." dedi.

Yağış nedeniyle bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA