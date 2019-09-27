27.09.2019 18:39

Sivas'ta doktorlara yönelik FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

SİVAS'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 doktordan 1'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin doktor yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli ifadelerinde ve sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt üyelerinin ByLock görüşme içeriklerinde adları geçen doktorlardan M.A., M.Y., O.Y. ve M.Ü. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ü., tutuklanırken M.A., M.Y., ve O.Y, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA