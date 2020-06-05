Sivas'ta "doktor balıklar" mesaiye başladı
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Sivas'ta "doktor balıklar" mesaiye başladı

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetine bir süre ara veren "doktor balıklar" diye ünlü Kangal Balıklı Kaplıca, normalleşme süreci ile yeniden yoğun günlerine döndü.

Sivas'ta
05.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:32

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetine bir süre ara veren "doktor balıklar" diye ünlü Kangal Balıklı Kaplıca, normalleşme süreci ile yeniden yoğun günlerine döndü.

Kangal Balıklı Kaplıca işletmecisi Fuat Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda kaplıcada koronavirüse karşı tedbir aldıklarını söyledi.

Normalleşme süreciyle vatandaşların Kangal Balıklı Kaplıcasına gelmeye başladığını aktaran Ünsal, "1 Haziran bizim için çok güzel bir gün oldu, bayramımız oldu. İnsanlar da koşa koşa kaplıcalara geliyor." dedi.

Kangal Balıklı Kaplıcası'nın başta sedef ve egzama hastaları olmak üzere birçok kişi tarafından rağbet gördüğünü dile getiren Ünsal, şunları kaydetti:

"Yurt dışından da aşırı bir talep var. İnsanlar yurt dışından da gelmek istiyor. 15 Haziran itibariyle yurt dışından gelen hastalarımızın da tedavisine başlanacak. Çünkü burası sedefliler ve egzamalıların yoğun talep ettiği yer. İnsanlar buraya geldikleri zaman yan etkisiz tedavilerini oluyor, çok güzel bir şekilde ülkelerine ve şehirlerine dönüyorlar. Herkesi buraya bekliyoruz, Balıklı kaplıcamız hastalarını ve misafirlerini bekliyor. Gelsinler, tedavilerini olsunlar."

Kaplıcanın yılın 12 ayı hizmete açık olduğunu anlatan Ünsal, koronavirüs nedeniyle havuzların ve sosyal alanların dezenfekte edildiğini, tüm hazırlıkların tamamlandığını sözlerine ekledi.

Kangal Balıklı Kaplıcası

İl merkezine 98, Kangal ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki "doktor balıklar" diye ün yapmış Kangal Balıklı Kaplıca, yurt içi ve yurt dışından sedef hastaları başta olmak üzere şifa arayan çok sayıda kişi tarafından tercih ediliyor.

Yaklaşık 37 derece sıcaklıktaki suda yaşayan binlerce küçük balık, sivilce ve yara kabuklarını yiyerek deriyle kaplıca suyunun temasını artırıyor. Romatizma, kırık ve çıkık ile sinir, deri ve böbrek hastalıklarına da olumlu etkisi bulunduğu belirtilen kaplıcanın, özelikle sedef hastalığına iyi geldiği biliniyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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