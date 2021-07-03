Sivas'ta doğaseverler, Serpincik Göleti çevresinden 30 çuval çöp topladı

Sivas'ta bir grup doğasever, göl ve mesire alanlarındaki çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla temizlik kampanyası başlattı.

Sivas'ta bir grup doğasever, göl ve mesire alanlarındaki çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla temizlik kampanyası başlattı.

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı ile Sivas Doğa Sporları Kulübünün (SADAK) organizasyonuyla bir araya gelen 20 gönüllü, kent merkezine 6 kilometre uzaktaki Serpincik Göleti kıyısında buluştu.

Doğaseverler, 2 saatlik çalışmayla, göl çevresinden 30 çuval çöp topladı.

TEMA Vakfı Sivas İl Temsilcisi Hakan Selek, gazetecilere, halkın duyarlılık kazanmasını sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Doğa sadece görsellik açısından değil, suyu, havası ve toprağıyla artık çok ciddi kirlilik sinyalleri veriyor. TEMA olarak amacımız gençleri bilinçlendirmek ve onlara yaşanabilir bir çevre bırakmak." diye konuştu.

SADAK Başkan Yardımcısı Zeki Söylemez ise kentte 2013'ten bu yana dağcılık, tırmanış, doğa yürüyüşü ve rafting başta olmak üzere çeşitli faaliyetler düzenlediklerini anlatarak, "Amaçlarımızdan biri de çevreyi temiz tutarak halka bir mesaj verebilmek. Toplumumuzda eğitim ve iletişim arttı fakat gelişmeyen tek bir şey kaldı, o da çevre bilinci. Maalesef insanlarımız bunun üzerine pek gitmiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde