Sivas'ta doğada bulunan yavru kurt hayvanat bahçesine teslim edildi
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Sivas'ta doğada bulunan yavru kurt hayvanat bahçesine teslim edildi

Sivas'ta bir vatandaşın doğada bularak evinde beslediği yavru kurt, Kayseri'deki hayvanat bahçesine teslim edildi.

Sivas'ta doğada bulunan yavru kurt hayvanat bahçesine teslim edildi
13.06.2020 13:01 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:00

Sivas'ta bir vatandaşın doğada bularak evinde beslediği yavru kurt, Kayseri'deki hayvanat bahçesine teslim edildi.

Sivas Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın doğada bulduğu yavru kurdu evinde beslediği ihbarı üzerine ikametine gitti.

Yavru kurdu alan ekipler, ev sahibi hakkında idari işlem yaptı.

Yavru kurt, bakım ve rehabilitasyonu yapılmak üzere Kayseri'deki Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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