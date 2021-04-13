Sivas'ta doğa yürüyüşüne katılan 20 doğasever Türk bayrağı açtı
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Sivas'ta doğa yürüyüşüne katılan 20 doğasever Türk bayrağı açtı

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas'ta doğa yürüyüşüne katılan 20 doğasever Türk bayrağı açtı

Sivas'ta 20 doğasever, Karadeniz Bölgesi'nin İç Anadolu Bölgesi'ne açılan kapılarından 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nden başlayarak 14 kilometre boyunca devam eden doğa yürüyüşünde kar sürpriziyle karşılaştı.

Sivas'ta 20 doğasever, Karadeniz Bölgesi'nin İç Anadolu Bölgesi'ne açılan kapılarından 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nden başlayarak 14 kilometre boyunca devam eden doğa yürüyüşünde kar sürpriziyle karşılaştı.

Sivas Doğa Sporları Kulübü'nün (SADAK) koordinesinde, Suşehri ile Zara ilçeleri arasında kalan Geminbeli Geçidi'nden başlayan etkinlik, 2600 rakımlı Güllük Baba Dağı eteği boyunca devam etti.

Yaklaşık 14 kilometrelik parkuru olumsuz hava şartlarına rağmen başarıyla tamamlayan 20 doğasever, belirlenen dinlenme noktalarında da Türk bayrağı açtı.

SADAK Başkan Yardımcısı Zeki Söylemez, söz konusu geçitten başlayan yürüyüşün Güllük Baba Dağı bölgesi içinde yer alan Şarköy Yaylası, Fatma Ana Türbesi boyunca devam ederek Aydınlar köyünde son bulduğunu belirtti.

Bölgede zaman zaman etkili olan kar yağışına rağmen etkinliği başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Söylemez, "Yürüyüş genelde yoğun sis, aralıklı olarak kar yağışı ve yağmur altında gerçekleşti. Katılımcılar, yaklaşık 14 kilometrelik parkurda doğa şartlarının insan yaşamı üzerindeki etkisine bizzat yaşayarak şahit oldular." ifadesini kullandı.

Söylemez, etkinliklere katılan doğaseverlere, ekip olma, sevgi, paylaşma, dayanışma, yardımlaşma ve kaynaşma gibi kavramları da aşıladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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